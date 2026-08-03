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Проект небоскреба "Лахта Центр 2" в Петербурге одобрен

Проект небоскреба "Лахта Центр 2" в Петербурге одобрен

Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проектную документацию по комплексу "Лахта Центр 2", сообщает "Интерфакс" 3 августа 2026 года со ссылкой на материалы Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

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