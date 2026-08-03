Проект небоскреба "Лахта Центр 2" в Петербурге одобрен

Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проектную документацию по комплексу "Лахта Центр 2", сообщает "Интерфакс" 3 августа 2026 года со ссылкой на материалы Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии