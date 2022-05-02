Киберэксперт Кашкин предупредил россиян об опасности онлайн-банков

pixabay.com/PD Использование онлайн-банкинга в то время, как официальные приложения некоторых финансовых организаций пропадают из официальных сервисов, может быть опасным.
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