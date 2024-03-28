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Эксперт: слишком ранние продажи куличей – эксперимент или ошибка маркетологов

Эксперт: слишком ранние продажи куличей – эксперимент или ошибка маркетологов

РИАМО – 28 мар. В некоторых магазинах уже в конце марта появились в продаже пасхальные куличи. Есть вероятность того, что маркетологи решили провести эксперимент либо это их упущение, заявил РИАМО эксперт по увеличению продаж Евгений Колотилов.

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