Эксперт: слишком ранние продажи куличей – эксперимент или ошибка маркетологов

РИАМО – 28 мар. В некоторых магазинах уже в конце марта появились в продаже пасхальные куличи. Есть вероятность того, что маркетологи решили провести эксперимент либо это их упущение, заявил РИАМО эксперт по увеличению продаж Евгений Колотилов.