Гиперболы британского театра: шекспировская Джульетта станет чернокожей. Почему до сих пор ни один индус не сыграл Уинстона Черчилля?

В новой версии самой известной драмы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетты» роль главной героини досталась молодой чернокожей актрисе Франческе Амевуда-Риверс, известной только по работе в сериале «Непутевая учеба».
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