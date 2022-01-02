Телеканал 360°

162 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Kоролев
    Почему-то финская сборная улетела, а сборные России и Чехии сняли с рейса... Может что-то не договаривают? Может и пр...Хоккеист Злодеев ...
  • Анатолий Селиванов
    если своим бывшим гражданам СССР (лицам славянской национальности) и они не были членами нацистских и игиловских груп...МВД РФ: Почти 600...
  • Лариса Поплавская
    100% гарантия того, что  большая часть детей будет голодной из-за невоспитанности и жестокости  всегда имеющихся в на...Министр просвещен...

Президент Украины Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом реформы в стране

Президент Украины Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом реформы в стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и президентом США Джо Байденом установились «особые» отношения, а телефонный разговор двух лидеров был посвящен сохранению мира в Европе, проведению реформ на Украине и борьбе с олигархами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх