Президент Украины Зеленский рассказал, что обсудил с Байденом реформы в стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и президентом США Джо Байденом установились «особые» отношения, а телефонный разговор двух лидеров был посвящен сохранению мира в Европе, проведению реформ на Украине и борьбе с олигархами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и президентом США Джо Байденом установились «особые» отношения, а телефонный разговор двух лидеров был посвящен сохранению мира в Европе, проведению реформ на Украине и борьбе с олигархами.
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