Российские военные уничтожили крупную стоянку техники иностранных наёмников украинских формирований на харьковском направлении, сообщил канал «Северный Ветер» на платформе «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Драпатый в ужасе,...
- ЮШ Зеленскому указал...
- ГБ Киев разжигает ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым