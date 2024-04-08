Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 8 апреля

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, согласно данным сервиса «Яндекс Пробки». По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино), на северо-востоке (в районе Лосиноостровский).