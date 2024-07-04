Путин поблагодарил членов ШОС за предложения по конфликту на Украине

ТАСС/Сергей Савостьянов Президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане поблагодарил участников организации за предложения по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии