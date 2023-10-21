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В МИД Израиля выразили сожаление, что не все осуждают терроризм

В МИД Израиля выразили сожаление, что не все осуждают терроризм

Израиль сожалеет о том, что не все страны мира осуждают терроризм. Об этом указано в заявлении министерства иностранных дел Израиля по итогам саммита в Египте о возможном мирном урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

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Комментарии
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Лариса Парфенова
Евреи, сначала про свой терроризм людям расскажите , а пом про другой поговорим.
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11 час.

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