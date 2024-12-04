39 человек погибли в межклановых столкновениях в Сомали за два месяца

За последние два месяца в ходе межклановых столкновений в Сомали погибли 39 человек, заявили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), сообщило 3 декабря агентство Shabelle Media Network.
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