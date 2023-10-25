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Мерзкая бабка испортила вечер своими нравоучениями в автобусе

Мерзкая бабка испортила вечер своими нравоучениями в автобусе

В интернете то и дело видела видео с агрессивными пожилыми людьми в общественных местах и транспортах.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Я бы не промолчала.
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4 д.
Вера Ванидовская
Правильно девушка поступила, что не стала связываться,- себе дороже. Распоясавшаяся хамка. Мне 70 лет, но я всегда в автобусе с молодежью вежлива. Если устала-попрошу сесть. Уступают.
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3 д.
Нина Третьякова
Надо было сказать бабушке : &quot; Я села с Вами рядом, потому что я Ваша внебрачная внучка!&quot; Вот и думала бы она, кто, как и почему, а дома устроила бы допросы с пристрастием! Здоровья и всего самого доброго всем, не взирая ни на каких &quot;бабок&quot;!🌺🌺🌺
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3 д.

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