В интернете то и дело видела видео с агрессивными пожилыми людьми в общественных местах и транспортах.
Мерзкая бабка испортила вечер своими нравоучениями в автобусе
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Элеонора Коган
Я бы не промолчала.
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4 д.
Вера Ванидовская
Правильно девушка поступила, что не стала связываться,- себе дороже. Распоясавшаяся хамка. Мне 70 лет, но я всегда в автобусе с молодежью вежлива. Если устала-попрошу сесть. Уступают.
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3 д.
Нина Третьякова
Надо было сказать бабушке : " Я села с Вами рядом, потому что я Ваша внебрачная внучка!" Вот и думала бы она, кто, как и почему, а дома устроила бы допросы с пристрастием! Здоровья и всего самого доброго всем, не взирая ни на каких "бабок"!🌺🌺🌺
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3 д.
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