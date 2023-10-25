Мерзкая бабка испортила вечер своими нравоучениями в автобусе

Правильно девушка поступила, что не стала связываться,- себе дороже. Распоясавшаяся хамка. Мне 70 лет, но я всегда в автобусе с молодежью вежлива. Если устала-попрошу сесть. Уступают.

Нина Третьякова

Надо было сказать бабушке : " Я села с Вами рядом, потому что я Ваша внебрачная внучка!" Вот и думала бы она, кто, как и почему, а дома устроила бы допросы с пристрастием! Здоровья и всего самого доброго всем, не взирая ни на каких "бабок"!🌺🌺🌺