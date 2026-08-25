📷⚡️Кишинев сообщает о приостановке работы пограничного перехода "Вулканешты — Виноградовка". Ночью по данному району отработали "Герани".
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📷⚡️Кишинев сообщает о приостановке работы пограничного перехода "Вулканешты — Виноградовка". Ночью по данному району отработали "Герани".