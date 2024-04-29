Супергибрид Lamborghini Revuelto получит безумный тюнинговый обвес от немцев

Весной 2023 года компания Lamborghini представила преемника суперкара Aventador — новым флагманом итальянской марки стал первый в её истории серийный гибрид Revuelto, оснащённый двигателем V12 и сразу тремя электромоторами.
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