Ульянов прокомментировал запрет стран ЕС на перелеты Вучича и Фицо в Россию

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелета в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы.