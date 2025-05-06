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Ульянов прокомментировал запрет стран ЕС на перелеты Вучича и Фицо в Россию

Ульянов прокомментировал запрет стран ЕС на перелеты Вучича и Фицо в Россию

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелета в своих воздушных пространствах самолетов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование 80-летия Победы.

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