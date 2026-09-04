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Крупнейшую больницу Подмосковья откроют в Балашихе в 2028 году

Крупнейшую больницу Подмосковья откроют в Балашихе в 2028 году

Самое крупное медучреждение Московской области планируют открыть в Балашихе 2028 году. Об будет рассчитан более чем на 1,1 тысячи коек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с жителями округа и Реутова.

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