Уничтоженные ударами БпЛА "Форпост-РУ" украинские танки Т-72М1 и Т-64БВ ВСУ в районе н.п Гончаровка Курской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Уничтоженные ударами БпЛА "Форпост-РУ" украинские танки Т-72М1 и Т-64БВ ВСУ в районе н.п Гончаровка Курской области.
Свежие комментарии