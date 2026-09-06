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ИА Регнум

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В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

В результате ДТП с участием двух автомобилей четыре человека погибли в Краснодарском крае. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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