Королёва стала новой российской королевой прыжков

В женской части турнира приняли участие девять спортсменок, среди которых, как и ожидалось, оказалась и наша трехкратная чемпионка планеты в этом виде легкоатлетической программы, Мария Ласицкене, получившая специальное приглашение от организаторов.
В женской части турнира приняли участие девять спортсменок, среди которых, как и ожидалось, оказалась и наша трехкратная чемпионка планеты в этом виде легкоатлетической программы, Мария Ласицкене, получившая специальное приглашение от организаторов.
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