Психолог Дворянчиков назвал две группы серийных преступников

Серийных преступников обычно делят на организованных и дезорганизованных, рассказал "Газете.Ru" профессор Николай Дворянчиков, декан факультета "Юридическая психология" МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им.
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