Психолог Дворянчиков назвал две группы серийных преступников

Серийных преступников обычно делят на организованных и дезорганизованных, рассказал "Газете.Ru" профессор Николай Дворянчиков, декан факультета "Юридическая психология" МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им.