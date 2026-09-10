Врач Шуров: отношения трезвенника и алкоголика обречены на крах

Если один из партнеров имеет пристрастие к алкоголю, а другой — трезвенник, такая пара вряд ли сможет ужиться из-за разных приоритетов.
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