Вниманию граждан!

Президентом Российской Федерации 5 ноября 2025 года подписан Указ № 821 «О временном порядке приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации».
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