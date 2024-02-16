В Москву прибыл поезд с четырьмя белгородцами, пострадавшими при атаке ВСУ

РИА Новости/Антон Вергун На Восточный вокзал в Москве приехал поезд с четырьмя пострадавшими гражданами, которые получили ранения в результате атаки на Белгород со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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