Ну что ж, у воскресенья очень даже праздничное название, если ориентироваться на народный календарь, – Мария Ягодница.
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Ну что ж, у воскресенья очень даже праздничное название, если ориентироваться на народный календарь, – Мария Ягодница.