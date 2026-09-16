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Татар-информ

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Юрист Остапенко: Публичный мат вряд ли обернется штрафом для Ромы Зверя

Юрист Остапенко: Публичный мат вряд ли обернется штрафом для Ромы Зверя

Вряд ли публичная матерная ругань в адрес зрителей солиста группы «Звери» Ромы Зверя (Романа Билыка) завершится его привлечением к административной ответственности.

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