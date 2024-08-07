Иноагент Михаил Крутихин* высмеял на своей странице в социальной сети атаку армии киевского режима на Курскую область, отметив, что в прошлом у него всегда возникали сложности в этом регионе, в отличие от других мест.
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