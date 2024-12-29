В Самарском университете задержан первый проректор

В вузе сообщили, что содействуют правоохранительным органам, инициирована внутренняя проверка деятельности управления сопровождения инновационных проектов и программ28 деекабря по факту хищения денежных средств в Самарском университете, выделенных в виде грантов НКО "Инновационный фонд СО" развития студенческой науки, задержан первый проректор – проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев.