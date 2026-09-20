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ТАСС

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Ивановские десантники парализовали снабжение ВСУ под Ореховом

Ивановские десантники парализовали снабжение ВСУ под Ореховом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных БПЛА отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" практически парализовали систему снабжения украинских формирований в Орехове Запорожской области, уничтожив за один вылет шесть наземных роботизированных платформ с грузом.

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