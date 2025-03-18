Врач предупредила о риске приема антиаритмических препаратов

Прием антиаритмических препаратов может спровоцировать депрессию в качестве побочного эффекта. Об этом 18 марта рассказала психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева в беседе с «Газетой.
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