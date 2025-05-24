Как удлинение суток спасло Землю от безжизненности

Человечеству еще предстоит узнать ответы на множество вопросов о Земле. Одной из ключевых загадок для науки о планетарной эволюции продолжает оставаться происхождение кислорода в атмосфере Земли, передает inAktau.
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