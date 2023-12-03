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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" предсказал победу "Зенита" в чемпионате России

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" предсказал победу "Зенита" в чемпионате России

Андрей Канчельскис дал прогноз на то, кто станет новым чемпионом российской футбольной Премьер-лиги. Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своим мнением относительно текущей ситуации в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и предварительно поздравил команду "Зенит" с предстоящим чемпионством.

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