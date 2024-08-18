ЛЮСИНЭ АВЕТЯН До них всё никак не доходит, уже прямым текстом про военную цензуру отдельные политики заговорили, уже и фамилии вредителей, вроде Подоляки, в прямом эфире озвучили, но они всё никак не заткнутся.
Инфонаёмники
Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Не напрягайся, я думаю всё эти вояки под надёжным контролем
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15 час.
Вадим Кузнецов
А при чем тут рожа? У меня нет ни вида на жительство в Великобритании, ни недвижимости в Италии. Даже паспорт - и тот один, российский.
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12 час.
Галина Чужая
Ага-ага.. У нас и гастарбайтеры под таааким строгим надзором..ну прямо как укры.😡😡😡😡
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5 час.
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