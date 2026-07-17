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Врач Прокофьев: Кондиционер может стать источником серьезных заболеваний

Врач Прокофьев: Кондиционер может стать источником серьезных заболеваний

Кондиционер потенциально может вызвать серьезные заболевания дыхательных путей и даже привести к смертельному исходу из-за скопившихся спор плесени, которые распространяются в воздухе при его использовании.

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