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Бизнес-психолог Елена Лорец рассказала, как женщине сохранить женственность в бизнесе

Бизнес-психолог Елена Лорец рассказала, как женщине сохранить женственность в бизнесе

Елена Лорец, эксперт в области бизнес-психологии и энерготерапии, регрессолог, раскрыла тайные желания женщин-предпринимателей с точки зрения психологии и предостерегла их от выгорания и утраты женской энергии.

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