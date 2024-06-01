Бизнес-психолог Елена Лорец рассказала, как женщине сохранить женственность в бизнесе

Елена Лорец, эксперт в области бизнес-психологии и энерготерапии, регрессолог, раскрыла тайные желания женщин-предпринимателей с точки зрения психологии и предостерегла их от выгорания и утраты женской энергии.
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