Новосибирская область «попала» на деньги из-за концессионных школ

В региональном Минобре заявили, что в связи с существующими рисками несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию, сумма штрафных санкций, подлежащих оплате в федеральный бюджет будет определена после формирования годового отчета в рамках предоставленной на строительство субсидии.
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