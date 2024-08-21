Новосибирская область «попала» на деньги из-за концессионных школ

В региональном Минобре заявили, что в связи с существующими рисками несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию, сумма штрафных санкций, подлежащих оплате в федеральный бюджет будет определена после формирования годового отчета в рамках предоставленной на строительство субсидии.