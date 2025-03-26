360.ru: в Чертанове в грузовом лифте застряли шестеро жильцов с младенцем

В жилом комплексе "Вертикаль" в Чертанове в грузовом лифте застряли шестеро взрослых и младенец. Они просидели в замкнутом пространстве более двух часов — по словам пострадавших, к моменту спасения дышать в лифте было сложно.
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