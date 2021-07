Джозеф Тревитик, голос американских «ястребов» (наверное, все же больше «буревестников»), витающих над (и под) волнами в своей статье Russia's Newest Submarines Are "On Par With Ours" According To Senior American General процитировал главу Северного командования вооруженных сил США, который заявил, что «российские подводные лодки класса "Ясень" будут представлять "постоянную непосредственную угрозу" для Соединенных Штатов».