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Журнал «Профиль»

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Роналду выступит продюсером сериала о футбольном агенте и снимется в нем сам

Роналду выступит продюсером сериала о футбольном агенте и снимется в нем сам

Португальский футболист Криштиану Роналду, играющий на позиции нападающего саудовского клуба "Аль-Наср", примет участие в производстве драматического сериала о футбольном агенте и выступит его исполнительным продюсером.

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