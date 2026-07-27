Роналду выступит продюсером сериала о футбольном агенте и снимется в нем сам

Португальский футболист Криштиану Роналду, играющий на позиции нападающего саудовского клуба "Аль-Наср", примет участие в производстве драматического сериала о футбольном агенте и выступит его исполнительным продюсером.
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