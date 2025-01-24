Международный день эскимо: история, традиции и современные мероприятия

Когда отмечают Международный день эскимоМеждународный день эскимо ежегодно отмечается 24 января. Эта дата выбрана не случайно: именно 24 января 1922 года американский кондитер Кристиан Нельсон запатентовал рецепт мороженого в шоколадной глазури, который получил название «Эскимо-пай» (Eskimo Pie).