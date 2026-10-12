'No Beardos, No Weirdos': Hegseth's 'State Of The Force' Speech Shows Recruiting Up, Generals Out Authored by Mike Fredenburg via The Epoch Times, Secretary of War Hegseth's Sept.
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