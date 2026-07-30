Узбекистан планирует возобновить работу "Золотой Короны" со следующей недели

Власти Узбекистана намерены восстановить полноценную работу международных денежных переводов через платёжную систему «Золотая Корона», переведя её операции на нового технического оператора, который не находится под санкциями Европейского союза.
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