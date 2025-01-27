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Володин: Необходимо сделать все, чтобы Холокост не повторился

Володин: Необходимо сделать все, чтобы Холокост не повторился

Холокост — чудовищное преступление фашистов и их пособников, не имеющее срока давности. Следует сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 27 января по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Международного дня памяти жертв Холокоста.

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Комментарии
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tsan tsan
С нацизмом бороться нужно всем и всеми способами, а что касается холокоста, то для его неповторения могут больше всего сделать сами евреи - начать вести себя так, чтобы не раздражать всех остальных людей.
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19 час.

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