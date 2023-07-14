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Собянин: Более 1,2 тыс человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года

Собянин: Более 1,2 тыс человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года

Город субсидирует эту программу Информация о том, что более 1,2 тыс. сотрудников промышленных предприятий столицы за 2,5 года прошли обучение в «Московской технической школе» («МТШ»), появилась на личном сайте Сергея Собянина в пятницу, 14 июля.

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