ЕС готов снять санкции с китайской компании в обмен на спасение поставщика ASML Евросоюз ведёт переговоры с Китаем об отмене ограничений в отношении немецкой компании Sindlhauser Materials GmbH, входящей в цепочку поставок нидерландского производителя литографического оборудования ASML.