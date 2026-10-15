ЕС готов снять санкции с китайской компании в обмен на спасение поставщика ASML Евросоюз ведёт переговоры с Китаем об отмене ограничений в отношении немецкой компании Sindlhauser Materials GmbH, входящей в цепочку поставок нидерландского производителя литографического оборудования ASML.
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