Речь идет о тех, кто не подал в нужный срок документы для получения вида на жительство.Власти Латвии планируют депортировать из страны более 1200 русских, не подавших в нужный срок документы для получения вида на жительство.
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