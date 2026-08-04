Предполагаемые испытания модернизированного Т-90М с комплексом «Арена-М» на полигоне у «Уралвагонзавода»

Испытания танка Т-90М с комплексом «Арена-М» На одном из полигонов неподалёку от предприятия «Уралвагонзавод» предположительно проходят испытания модернизированного танка Т-90М, оснащённого комплексом активной защиты «Арена-М».
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