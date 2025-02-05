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ЦРУ предлагает работникам восемь окладов за добровольное увольнение

ЦРУ предлагает работникам восемь окладов за добровольное увольнение

ЦРУ США предложило сотрудникам добровольное увольнение с компенсацией в размере восьми окладов. Инициатива администрации Трампа направлена на сокращение федерального аппарата и переориентацию ведомства в рамках новой повестки, включая борьбу с наркокартелями.

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