ЦРУ предлагает работникам восемь окладов за добровольное увольнение

ЦРУ США предложило сотрудникам добровольное увольнение с компенсацией в размере восьми окладов. Инициатива администрации Трампа направлена на сокращение федерального аппарата и переориентацию ведомства в рамках новой повестки, включая борьбу с наркокартелями.