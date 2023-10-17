Собянин: Московскому порталу «Наш город» исполнилось 12 лет

Заявка создается за считанные минуты Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что благодаря порталу «Наш город» жители столицы смогли решить более 7,7 млн вопросов, касающихся содержания многоквартирных домов, дорог, парков и других городских территорий.