Собянин: Московскому порталу «Наш город» исполнилось 12 лет

Заявка создается за считанные минуты Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что благодаря порталу «Наш город» жители столицы смогли решить более 7,7 млн вопросов, касающихся содержания многоквартирных домов, дорог, парков и других городских территорий.
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