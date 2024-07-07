Серхио Перес прокомментировал слухи о скором увольнении из Red Bull Racing

Серхио Перес прокомментировал слухи о скором увольнении из Red Bull RacingRed Bull Content PoolМексиканский пилот Red Bull Racing Серхио Перес заявил, что не беспокоится о слухах по поводу своего возможного увольнения из команды.
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