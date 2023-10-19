Израильский "оазис" превратился в апокалипсис: "Испуганные патриоты" требуют эвакуации

Игорь Кузнецов

У меня в школе по русскому языку была отметка "3+" и учительница всегда говорила - чтобы чётко выразить свои мысли нужно их грамотно выражать. Относительно репатриантов - "Репатрианты, это возвращение на историческую родину граждан с соответствующей сменой гражданства.". Пусть отказываются от двойного гражданства, публично признают что СВО - вынужденная операция по очистки Украины от "коричневой чумы". Я помню как сложно было евреям выехать в Израиль во времена СССР, пусть будет также сложно вернуться из Израиля в Россию сейчас.