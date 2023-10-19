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Израильский "оазис" превратился в апокалипсис: "Испуганные патриоты" требуют эвакуации

Израильский "оазис" превратился в апокалипсис: "Испуганные патриоты" требуют эвакуации

После начала палестино-израильского конфликта сбежавшие в Израиль россияне начали требовать эвакуации.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
У меня в школе по русскому языку была отметка &quot;3+&quot; и учительница всегда говорила - чтобы чётко выразить свои мысли нужно их грамотно выражать. Относительно репатриантов - &quot;Репатрианты, это возвращение на историческую родину граждан с соответствующей сменой гражданства.&quot;. Пусть отказываются от двойного гражданства, публично признают что СВО - вынужденная операция по очистки Украины от &quot;коричневой чумы&quot;. Я помню как сложно было евреям выехать в Израиль во времена СССР, пусть будет также сложно вернуться из Израиля в Россию сейчас.
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6 час.
Ирина Трифонова
Как практикует ЕС в отношении россиян, брать письменное порицание политики Израиля и Запада. А вообще-то  никому они здесь не нужны, пусть болтаются как дерьмо в проруби
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5 час.
Элла
На фиг они нам нужны! Предавшие один раз,  предадут и следующий раз!!!
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2 час.

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