Лео Туррини: Сайнс-младший намекнул на переход в Audi?Marcelo Maragni / Red Bull Content PoolИзвестный итальянский журналист Формулы 1 Лео Туррини считает, что приезд Карлоса Сайнса-младшего на финиш Дакара-2024 может указывать на возможный переход испанца из Ferrari в Audi.
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