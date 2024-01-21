Лео Туррини: Сайнс-младший намекнул на переход в Audi?Marcelo Maragni / Red Bull Content PoolИзвестный итальянский журналист Формулы 1 Лео Туррини считает, что приезд Карлоса Сайнса-младшего на финиш Дакара-2024 может указывать на возможный переход испанца из Ferrari в Audi.